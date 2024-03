Federcepicostruzioni: Superbonus 110%, le verità che non si dicono. Un convegno a Vallo della Lucania

“Il Superbonus, misura introdotta per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici, continua a dimostrare il suo impatto positivo sull’economia nazionale e sull’ambiente. È tempo di sfatare alcuni miti e concentrarsi sui dati concreti che evidenziano il successo di questa iniziativa. È miope e fuorviante concentrarsi esclusivamente sul deficit di bilancio causato dal Superbonus, senza considerare l’aumento significativo del PIL e la diminuzione del rapporto deficit/PIL. I dati raccolti mostrano chiaramente che il Superbonus ha contribuito ad accrescere la ricchezza nazionale, con un aumento del PIL di ben 288 miliardi di dollari dal 2020 al 2022 e una riduzione del rapporto deficit/PIL del 5%”. E’ quanto si legge in una nota di Federcepicostruzioni che sul tema ha promosso un convegno dal titolo “Superbonus 110%. Tutta la verità”, che si terrà sabato 2 marzo alle 18 nell’Aula consiliare di Vallo della Lucania, in occasione della presentazione del libro di Agostino Santillo, portavoce alla Camera dei deputati del Movimento 5 Stelle.

Il superbonus ha generato “non solo un aumento della ricchezza, ma anche un impatto positivo sull’occupazione, con quasi un milione di nuovi posti di lavoro nel settore delle costruzioni e nell’indotto – commenta il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi -. Questo si traduce in più redditi e maggiori consumi, con benefici tangibili per l’intera economia”.

Inoltre, ricorda Federcepicostruzioni, il Superbonus ha promosso la sostenibilità ambientale, riducendo il consumo di CO2 di 3,9 milioni di tonnellate annue e incrementando la produzione di energia rinnovabile. Oltre 471.000 edifici – stando agli ultimi dati Enea – sono stati interessati dai lavori di efficientamento energetico, con un totale di investimenti ammessi a detrazione superiore ai 107 miliardi di euro. Infine: contrariamente a quanto talvolta affermato, il Superbonus non è una misura riservata alle famiglie benestanti. Più di 480.000 famiglie a basso reddito hanno potuto beneficiare di lavori di riqualificazione energetica, rendendo accessibili interventi altrimenti improponibili. “È essenziale rinnovare l’impegno verso misure di sostegno per la sicurezza antisismica e la riqualificazione energetica degli edifici – conclude il presidente di Federcepicostruzioni – al fine di promuovere la crescita economica, la sostenibilità ambientale e il benessere delle famiglie italiane”.