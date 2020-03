Federchimica, Farmindustria e sindacati siglano avviso comune

MILANO (ITALPRESS) – Un avviso comune che testimonia l’attenzione dei settori chimico e farmaceutico per la salute e la sicurezza dei lavoratori, accanto a produttivita’ e occupabilita’: Federchimica, Farmindustria e le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno condiviso un documento relativo alle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel testo le parti firmatarie, consapevoli degli sforzi che imprese e lavoratori stanno affrontando, evidenziano la necessita’ di continuare a garantire la salute, la sicurezza dei lavoratori, la produzione e conseguentemente l’occupazione del settore, nel solco del modello di relazioni industriali positive e partecipative. Le parti evidenziano l’importanza di attenersi alle misure di prevenzione definite anche a livello aziendale, nel reciproco rispetto e riconoscimento dei ruoli, delle competenze e delle responsabilita’ di tutti i soggetti coinvolti.

Per assicurare il rispetto di tutte le misure previste e comportamenti coerenti e corretti da parte di tutti i soggetti coinvolti, l’Avviso sottolinea l’importanza, ancora di piu’ in questa fase di emergenza, di realizzare una corretta e completa informazione e il coinvolgimento tra tutti i soggetti interessati. Le parti sociali, infine, auspicano che si realizzino, quanto prima, tutti gli annunciati interventi legislativi necessari a supporto delle imprese e dei lavoratori e garantiscono la massima disponibilita’ per approfondire e risolvere, congiuntamente, ogni eventuale problematica che dovesse manifestarsi in merito alla gestione dell’emergenza in atto.

