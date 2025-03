Federcongressi&eventi, ecco il nuovo Consiglio direttivo

Nel corso della Convention svoltasi con successo a Napoli e che ha registrato un grande indice di gradimento da parte di tutti gli oltre 300 partecipanti i soci di Federcongressi&eventi, l’associazione nazionale dell’industria dei congressi e degli eventi business, hanno eletto gli 8 membri del Consiglio Direttivo che saranno in carica e che accompagneranno per il triennio 2025-2028 la Presidente Gabriella Gentile la cui carica era stata confermata durante la Convention 2024. I nuovi Consiglieri sono: Carlotta Ferrari (Fondazione Destination Florence) – rappresentante Categoria Destinazioni e sedi, Nicola Testai (Oic Group) – rappresentante Categoria Organizzazione congressi ed eventi, Luca Legnani (Papillon Milano 1990) – rappresentante Categoria Servizi e consulenze e Matteo Bruno Calveri (Summeet) quale rappresentante dei Provider Ecm.

I restanti 4 componenti del Consiglio direttivo eletti senza vincolo di rappresentanza sono: Alessandra Albarelli (Riva del Garda Fierecongressi), Riccardo Baicchi (Regia Congressi), Stefania De Toni (Padova Hall) e Paola Padovani (Triumph Group International).

“L’associazione chiude un triennio di sviluppo nel quale sono stati raggiunti molti e importanti traguardi tra i quali la crescita di rappresentatività, il continuo ingresso di nuovi associati, l’aumento di investimenti per incrementare i servizi ai soci e il consolidamento economico – commenta la presidente Gabriella Gentile –. Proprio la consapevolezza dei risultati raggiunti è per me lo stimolo per continuare a lavorare con la stessa dedizione anche nel prossimo triennio e a intraprendere nuovi percorsi, cogliendo tutte le opportunità che si presenteranno, così come è accaduto in questi tre anni. Ripercorrendo quanto abbiamo realizzato insieme, credo che possiamo davvero essere tutti orgogliosi dei risultati ottenuti, che non sono un punto di arrivo ma un punto di partenza. E sono certa che, anche in futuro, potremo continuare a superare le nuove sfide con la stessa determinazione e lo stesso impegno che ci hanno contraddistinto fino a ora, lavorando insieme per il bene della nostra associazione e del nostro settore e continuando a guardare con fiducia al futuro. Un futuro che anche per il nostro settore è fatto di collaborazione, preparazione, qualità, inclusività, sostenibilità e avanzamento tecnologico. Mi congratulo a nome anche di tutta l’associazione con i Consiglieri eletti: sono molto felice di iniziare questo nuovo percorso con loro ”.