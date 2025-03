Federcongressi&eventi premia l’innovazione nel mondo del meeting: ecco i vincitori

Durante la Convention di Federcongressi&eventi svoltasi a Napoli sono stati assegnati gli Fce Awards, i riconoscimenti istituiti più di 10 anni fa dall’associazione della meeting industry italiana per premiare l’impegno dei propri soci nell’innovare il settore dei congressi e degli eventi. Gli Fce Awards valorizzano i macro temi della fase di trasformazione e crescita della meeting industry e cioè: creatività, innovazione e sostenibilità.

I premi Fce Award Creatività, Fce Award Innovazione e Fce Award Sostenibilità sono stati assegnati per la prima volta da una giuria composta dai 30 giovani selezionati per il Progetto Mentore, iniziativa di Federcongressi&eventi che offre a studenti che frequentano Master e corsi promossi dalle principali Università ed enti di formazione italiani di entrare in contatto diretto con i protagonisti del Mice attraverso la partecipazione gratuita alla Convention. Fce Members Choice 2025, invece, è stato attribuito dai partecipanti alla Convention.

I vincitori

: per MedStory AI, un motore di storytelling interattivo pensato per arricchire la formazione medica durante eventi, corsi e congressi. Il sistema combina intelligenza artificiale generativa, contenuti scientifici e meccaniche tipiche dei giochi per creare storie che si adattano in tempo reale alle risposte degli utenti. Ogni decisione influisce sull’evoluzione della storia offrendo un’esperienza dinamica che stimola l’apprendimento attivo e la partecipazione. MedStory AI permette di creare storie in qualsiasi contesto/scenario come, per esempio, simulazioni diinterventi in scenari di disastri naturali, incidenti o situazioni di crisi, con decisioni rapide e conseguenze immediate e scenari ambientati in stazioni spaziali o altri pianeti dove le sfide mediche si intrecciano con condizioni estreme e risorse limitate. Fce Award Innovazione : AIM Group International per FAST Heroes: Educare per salvare vite , progetto che ha coinvolto bambini di età scolare in un percorso educativo per renderli ambasciatori della salute, insegnando a riconoscere i segnali dell’ictus e a trasmettere questa consapevolezza alle famiglie. In linea con le guideline del progetto internazionale, AIM Communication, in collaborazione con A.L.I.Ce. Italia Odv e con le sue sedi regionali e locali, ha sviluppato e implementato in Italia una strategia multicanale. I risultati? Ottanta milioni di contatti raggiunti grazie a un’intensa attività di comunicazione su stampa, radio e TV, 5.400 bambini coinvolti solo nell’ultimo anno scolastico e la partecipazione al FAST Heroes Summit a Cracovia per condividere best practice a livello globale.

FCE Members Choice 2025: On Stage per 50° Anniversario Pedrollo, evento per la celebrazione del 50° anniversario dell’azienda Pedrollo svolto in un’area della sede dove è stata installata una tendostruttura poligonale di 6.750 metri quadrati. Una vera festa per 2.000 tra dipendenti, fornitori e partner internazionali nella quale la musica è stata il filo conduttore. I 50 anni di anniversario dell’azienda sono stati divisi in 5 decenni e per ciascuno On Stage ha individuato un cantante che, con i suoi brani, ha segnato i ricordi di quel periodo.

Nel corso della Convention è stato assegnato anche il premio Best Networker Award a Marilena Ferraroni, Congress Sales Manager di Riva del Garda Fierecongressi, il socio che ha stretto più mani durante la Convention e le attività sociali partecipando all’attività realizzata e offerta da Getpica.