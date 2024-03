Federcostruzioni, due premi (a una donna e a un uomo) alla ricerca sulla decarbonizzazione. Via al bando

E’ stato pubblicato il bando a sostegno delle attività di ricerca sviluppate da giovani studiosi italiani, promosso da Federcostruzioni in collaborazione con l’università Federico II. Ad essere premiate saranno le due tesi di laurea magistrale che presenteranno i più originali studi in tema di decarbonizzazione del settore delle costruzioni. ”Il bando che si apre oggi in occasione della giornata internazionale della donna richiama al suo interno il principio della parità di genere premiando due progetti, uno presentato da una donna e uno da un uomo” spiega la Presidente Federcostruzioni, Paola Marone. ”Questa è la prima tappa di un percorso che proseguirà a Milano e Roma per sviluppare sinergie con le università locali sui temi che maggiormente interessano la filiera”, conclude la presidente. Le candidature possono essere inviate entro il 7 aprile e la cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione del convegno ”Decarbonizzazione nelle filiere industriali a supporto del settore delle costruzioni” che si terrà il prossimo 15 aprile a Napoli presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.