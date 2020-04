Federfarma Napoli avverte le farmacie: Abbassare i prezzi delle mascherine. Chirurgiche a 1,30 €

Da oggi a Napoli le mascherine chirurgiche saranno in vendita al prezzo di ? 1,30 (attualmente il prezzo varia tra 1,5 e 2 euro) e le mascherine modello FFP2/Kn95 a 4,90 invece che a 6-8 euro. L’ iniziativa è di Federfarma Napoli, sindacato di categoria, e coinvolge tutte le farmacia associate a Napoli e provincia. “Siamo in campo contro la speculazione- afferma il presidente, Michele Di Iorio il prossimo passo, adesso, è abbattere l’IVA dal 22 al 4 per cento” “Abbiamo acquistato alcune centinaia di migliaia di mascherine – aggiunge Di Iorio – così da riuscire ad ottenere un prezzo migliore sul mercato, abbiamo fatto una specie di Gruppo di Acquisto Solidale. Federfarma Napoli si è fatta carico di parte del costo d’acquisto. È un modo per calmierare i prezzi di mercato”. “In questo mese e mezzo abbiamo avuto offerte di prodotti alle cifre più disparate da parte di ditte spesso improvvisate: ecco perché l’offerta al pubblico ha visto una forbice di prezzo così ampia”, conclude il presidente di Federfarma Napoli.