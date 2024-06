Federica Calemme lancia Tierra beachwear, un marchio “ideato e disegnato dalle donne per le donne”

Federica Calemme, volto celebre della tv, lancia “un brand di beachwear – si legge in una nota – ideato e disegnato dalle donne per le donne e frutto della sua passione per la moda e per la natura”. In anteprima assoluta la collezione sarà lanciata venerdì 7 giugno e a seguire anche l’8 e il 9 al Cala Beach Club di Ischitella con un pop up store dedicato.

“Il nome Tierra – continua la nota – è stato scelto proprio per rappresentare il legame profondo con la terra, principale fonte di ispirazione. La terra è vita, radici e connessione, valori che desidero trasmettere attraverso ogni pezzo della collezione”.

La decisione di creare costumi da bagno “è venuta naturalmente, poiché il mare e la spiaggia sono luoghi dove Federica si sente veramente sé stessa, libera e in armonia con la natura. L’obiettivo è che le donne che indossano questi costumi si sentano altrettanto connesse e sicure, avvolte in un abbraccio di bellezza e comfort”. I colori scelti per Tierra Beachwear sono un omaggio ai toni caldi e terrosi della natura. Ognuno di questi colori riflette la bellezza autentica e la diversità del nostro pianeta – dal mocaccino delle spiagge sabbiose, dal gotico del profondo degli abissi al riad dei tramonti infuocati. Questi colori sono stati selezionati per evocare sensazioni di pace, serenità e forza interiore.

Per la campagna fotografica di Tierra Beachwear, è stata scelta Marrakesh, una città che incarna perfettamente la fusione tra tradizione e modernità. Marrakech, con i suoi colori vibranti, i mercati esotici e l’architettura mozzafiato, offre un palcoscenico ideale per esprimere l’essenza di Tierra. Le sue sfumature uniche e l’atmosfera magica catturano l’essenza dei costumi, rendendoli ancora più speciali e unici.

In sintesi, “Tierra Beachwear non è solo un brand di costumi da bagno, ma un’esperienza che celebra la bellezza naturale e la forza interiore di ogni donna. Ogni pezzo è pensato per far sentire chi lo indossa in sintonia con la terra e il mare, per abbracciare la propria autenticità e vivere con passione e libertà”.