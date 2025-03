Federica D’Arpa per la svolta di Ferrarelle nel Retail

Ferrarelle Società Benefit, quarto player nel mercato italiano delle acque minerali, annuncia la nomina di Federica D’Arpa come Head of Retail. Con un’esperienza di oltre 15 anni nel settore FMCG (Fast Moving Consumer Goods), D’Arpa ha il compito di definire e guidare le strategie commerciali per il Canale Retail, rafforzando le partnership con i principali clienti e garantendo un’eccellente esecuzione nei punti vendita. Nel corso della sua carriera ricopre ruoli di rilievo in aziende multinazionali come Reckitt Benckiser, Mattel, Nestlé e Kraft Heinz, sviluppando una solida expertise sia nell’area Sales – gestendo i principali clienti della Distribuzione Italiana – sia nel Category e Trade Marketing, contribuendo alla crescita strategica dei brand. Inoltre, vanta un’importante esperienza nel people management, avendo guidato team di sell-in composti sia da dipendenti interni che da agenti esterni, con un approccio focalizzato sulla crescita e sulla valorizzazione del talento.