Federica Di Michele direttore People & Culture di Coca-Cola Hbc Italia

Coca-Cola Hbc Italia, principale produttore e imbottigliatore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, annuncia la nomina di Federica Di Michele a People & Culture director. Di Michele ha il compito di guidare la strategia People di Coca-Cola Hbc Italia, sviluppando percorsi che garantiscano la crescita delle persone e delle loro competenze per rispondere alle sfide del mercato. Uno dei pilastri fondamentali della strategia People & Culture dell’azienda è rappresentata dai vasti programmi di sviluppo finalizzati ad accrescere le competenze dei dipendenti. Nel 2022, sono stare erogate oltre 50.000 ore di formazione e corsi di orientamento a più di 1.600 persone. Particolarmente rilevante è il successo delle Academy, programmi di formazione dedicati a diverse funzioni aziendali, che consentono ai colleghi di rimanere aggiornati sui temi chiave del settore. La Sales Academy, avviata nel 2021 per lo sviluppo di tecniche di vendita e negoziazione, ha già certificato oltre 630 colleghi.