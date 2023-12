Federica Palermini nuovo direttore Marketing della Crai

Crai, società attiva nella grande distribuzione organizzata, annuncia la nomina di Federica Palermini in qualità di direttore Marketing.

L’incarico va a rafforzare ulteriormente il top management del marchio, dopo l’arrivo, lo scorso dicembre 2022, del direttore generale Grégoire Kaufman, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento e gli obiettivi di crescita del Gruppo.

Avendo ricoperto in passato molteplici ruoli commerciali, manageriali e di marketing in importanti realtà della distribuzione alimentare, come anche del pharma, Federica Palermini vanta una consolidata esperienza che la porta ora a disegnare un nuovo percorso in Crai.

Palermini inaugura una nuova promozione dei pillar di Crai, plasmando l’organizzazione del marketing e attuando cambiamenti strategici per innalzare il percepito e gli asset strategici declinati in una rete di oltre 1.500 punti vendita sul territorio.

(Fonte: engage.it)