FIRENZE (ITALPRESS) – “Vedo molto bene la squadra di nuoto, ma sono molto scaramantica, lo ero anche da atleta e non mi sbilancio. Partiamo con un ranking a nostro favore, ma i bilanci vanno fatti dopo, non prima”. Federica Pellegrini, a margine del premio Fair Play Menarini, non fa pronostici in vista delle Olimpiadi di Parigi. Lei non sarà in vasca, ma assicura: “L’adrenalina l’avrò sempre, anche guardando le gare in tv o sugli spalti”.

col/ari/gtr