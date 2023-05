Federica Web Learning per la digital education della PA, domani l’incontro con Lorito

Occasione per riflettere sul futuro dell’innovazione digitale della pubblica amministrazione e della formazione pubblica, insieme al Rettore dell’Università di Napoli Federico II Matteo Lorito e al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sarà la presentazione del numero monografico della Rivista di Digital Politics dedicato alla Amministrazione 5.0 edita da Il Mulino e promossa dal Centro d’Ateneo Federica Web Learning, che si terrà lunedì 15 maggio 2023, alle 15, nell’Aula Magna del Centro Congressi federiciano di via Partenope 36.

Alla conversazione prenderanno parte anche Mauro Calise, Presidente Onorario Federica Web Learning, Fortunato Musella, Direttore Federica Web Learning, Alessandro Natalini, dell’Università di Roma LUMSA, e Tania Melchionna, Direttrice Tecnica Federica Web Learning.

Al centro della riflessione, la transizione digitale, trainata dall’emergenza pandemica, ha assunto un posto di primo piano tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e delle politiche nazionali. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e l’aumento degli investimenti pubblici, diventa indispensabile la trasformazione del software stesso della PA, delle sue pratiche, culture, modi organizzativi e quindi cruciale, in questo contesto, è il ruolo della formazione e delle competenze per una amministrazione capace di reggere il carico crescente di domande – e di aspettative. Trasformando l’innovazione digitale in una grande opportunità di sviluppo.

A partire dal 2021 Federica Web Learning è impegnata in numerosi progetti di digital education rivolti ai funzionari e dirigenti della Regione Campania. Il Centro si è occupato della formazione di oltre 1000 nuovi dipendenti dei CPI campani e di 3.500 tra funzionari e dirigenti della Regione. Una collaborazione all’avanguardia che ha permesso, attraverso l’erogazione di 37 corsi MOOC, di migliorare le competenze digitali, linguistiche, gestionali e amministrative fino ad arrivare alle soft skills del personale coinvolto.

Con 30.000 iscrizioni ai corsi, Federica Web Learning ha erogato ai partecipanti oltre 13.000 certificati digitali. Un’ esperienza apripista per la digital education della PA, che consolida la collaborazione tra la Regione e l’Ateneo federiciano e costituisce un progetto unico nel suo genere in Italia.