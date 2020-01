Federico Bianchi portavoce della delegazione UE in Gran Bretagna

Federico Bianchi – già capo ufficio stampa e Attaché culturale presso l’Ambasciata d’Italia a Londra dal 2014 fino a giugno 2019 – occuperà la carica di portavoce e capo ufficio stampa, e si occuperà di gestire i rapporti dell’Ue con i media britannici ed europei nella Gran Bretagna post-Brexit.

Una volta compiuto il divorzio, il Regno diventerà un Paese terzo per l’Unione, che sarà quindi rappresentata sul territorio da una delegazione. Questa si insedierà a Londra dal 1 febbraio, il giorno dopo la data scelta per segnare ufficialmente l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

Bianchi – attualmente vice Capo Ufficio del desk Mediterraneo e Consigliere per la Brexit presso il Ministero degli Esteri a Roma – riporterà direttamente a quello che è il primo ambasciatore dell’Ue a Londra, l’alto diplomatico portoghese Joao Vale de Almeida, già rappresentante dell’Unione Europea all’Onu e negli Stati Uniti nonché stretto collaboratore di vari presidenti della Commissione Europea a Bruxelles.

La sede della nuova delegazione europea avrà luogo presso il numero 32 di Smith Square, a pochi passi da Westminster, attuale sede della rappresentanza della Commissione Europea in UK (che chiuderà il 31 gennaio, dopo ben 25 anni di attività).

41 anni, napoletano di nascita, Federico Bianchi ritorna nella capitale inglese dopo essere stato il contatto quotidiano per cinque anni per i corrispondenti dei media italiani in Gran Bretagna e per i giornalisti delle testate britanniche. Tra le altre cariche “londinesi” ricoperte, quella di Presidente dell’Associazione degli addetti stampa di tutte le sedi diplomatiche della città e un breve periodo presso il direttorato della Ue al Foreign Office, il ministero degli Esteri britannico.