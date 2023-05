Federico Chiarini presidente dei Giovani imprenditori di Assolombarda

L’assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha eletto Federico Chiarini presidente per il quadriennio 2023-2027. Prende il posto di Paul Renda. Milanese, 37 anni, Chiarini è direttore commerciale e finanziario, nonché azionista di maggioranza, di People On The Move, Ceo di Flight Consulting e di Pages e socio unico di Chiarini Group. Prima di assumere il ruolo di guida dei Giovani Imprenditori di Assolombarda, è stato vicepresidente dello stesso gruppo, dal maggio 2019. “Ringrazio Paul Renda per la passione e l’impegno profuso dal 2019 ad oggi alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e a Federico Chiarini un sentito in bocca al lupo per questo incarico”, ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, sottolineando che “la chiave per continuare a essere protagonisti sullo scenario internazionale è una continua innovazione che prende le mosse dalla predisposizione al cambiamento. Una qualità tipica dei giovani e, soprattutto, dei giovani imprenditori, che mentre vivono il presente hanno lo sguardo già rivolto al domani”. Secondo Spada, i giovani “sono l’industria del futuro e hanno, quindi, grandi responsabilità. Per questo motivo l’invito è quello di avere maggiore coraggio nelle proposte, sia come singoli imprenditori sia come comunità, per contribuire ancora di più all’eccellenza e all’innovazione di questo territorio e dell’intero Paese”. Chiarini, che ha sottolineato di sentire “la responsabilità di fornire, come giovani, un contributo concreto sui tavoli in cui l’associazione è impegnata”, ha detto che il gruppo lavorerà “anche per le imprese, stimolando la crescita delle start up e favorendo il passaggio generazionale. In quest’ottica, guideremo le aziende recependo il loro bisogno, svelando la risposta più adeguata alle loro necessità, mettendo a disposizione contatti, competenze, esperienze. Creeremo servizi, occasioni di confronto e di formazione adeguati ai bisogni dei giovani imprenditori. Lanceremo, inoltre, assise territoriali dei giovani, perché dai territori dobbiamo partire per stimolare e ampliare la nostra comunità”.