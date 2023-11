Federico Ciotola dirigerà l’area Legal Capital Markets di Euronext

Federico Ciotola è nominato head of Legal capital markets Italy and m&a manager di Euronext con effetto da novembre 2023. Rimane invariato il ruolo di head of legal capital markets acquisito nel 2018 su tutto il gruppo Borsa Italiana (che dal 2021 fa parte di Euronext), dove l’avvocato entra nel 2012 in qualità di senior legal counsel. In passato lavora per alcuni fra i maggiori studi legali d’affari operativi nel nostro Paese tra cui Freshfields Bruckhaus Deringer, Allen & Overy e Clifford Chance.