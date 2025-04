Federico Conte a capo della Confederazione Italiani nel Mondo

L’avvocato penalista Federico Conte, già deputato alla Camera dei Deputati dal 2018 al 2022, è eletto presidente della Confederazione Italiani nel Mondo (CIM) durante il 14º Congresso mondiale dell’organizzazione, che si tiene a Tunisi dal 4 al 6 aprile 2025.

La nomina avviene all’unanimità, in seguito alle dimissioni di Angelo Sollazzo, fondatore e presidente uscente della CIM. Con questo passaggio di testimone, l’organizzazione guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza a livello globale.

Nel suo nuovo incarico, Conte consolida il dialogo con le comunità italiane all’estero e lavora per migliorare le politiche di supporto agli italiani residenti fuori dall’Italia. Tra le sue priorità

promozione della cultura italiana ,

, tutela dei diritti dei cittadini all’estero ,

creazione di reti internazionali per favorire scambi culturali ed economici.

La sua guida segna l’inizio di una nuova fase per la CIM, che intende rafforzare il proprio ruolo come punto di riferimento per gli italiani nel mondo.