Federico Fashion Style, grande festa dopo l’inaugurazione a Napoli del quarto Salone delle Meraviglie in Italia

Si è conclusa ieri la cerimonia inaugurale del nuovo Salone delle Meraviglie che ha illuminato Napoli dal pomeriggio fino a tarda notte. Come prima tappa, il vulcanico Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, fa il suo ingresso tra una folla di curiosi e ammiratori presso la Coin di Via Scarlatti, dove ha inaugurato il suo nuovo atelier, sulla suggestiva ed elegante collina del Vomero.

Il nuovo atelier, quarto in Italia, va ad aggiungersi a quelli di Roma, Anzio e Milano, offrendo così la possibilità anche alle fan partenopee di concedersi una lussuosa coccola dall’hair stylist più amato dello stivale: un luogo accogliente dove sentirsi a casa, prendersi cura di sé e lasciarsi guidare dalle mani esperte di Federico, per rinnovare il proprio look e sentirsi più belle e più felici.

Federico ha poi invitato una ristretta cerchia di amici, ospiti esclusivi, per la cena di gala ricca di prelibatezze del territorio campano, presso l’esclusiva cornice neoclassica di Villa Domi, un antico monastero trasformato nel ‘700 in un’incantevole dimora con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. L’allestimento, curato in ogni minimo particolare dall’event planner Valerio Taglialatela e diretto dalla maestria del patron dell’azienda di luxury management Jet Set Capri, Fabio Palazzi, ha trasportato gli ospiti in un’atmosfera magica.

Il colore rosa, che caratterizza lo stesso hair stylist, è stato il leitmotiv della serata, il tutto accompagnato dall’eleganza delle composizioni floreali che spiccavano su ogni tavolo. Gustose prelibatezze culinarie e ottimo vino hanno allietato i selezionati ospiti fino ad arrivare, prima del taglio della torta, ai spettacolari fuochi d’artificio che hanno illuminato il Golfo di Napoli. Non è mancato l’intrattenimento musicale di Mbarka Bouaida, lospettacolo freestyle del giovane e pluripremiato bartender e mixologist Rocco De Angelis, e un maxi schermo che ha proiettato il video di “Io sono pazzesco”, la nuova e travolgente hit musicale di Federico Fashion Style con più di un milione di follower, candidata a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2021.

Tra gli ospiti: la “madrina stellare” Valeria Marini, l’ammiratissima Aida Yespica e il campione del mondo Marco Maddaloni.

Presente anche l’emittente televisiva Real Time, pronta a immortalare i momenti più belli e indimenticabili della serata.

L’evento si è concluso a notte fonda e tutto si è reso possibile grazie al coinvolgimento di numerosi sponsor e partner che hanno voluto partecipare offrendo i loro prodotti e servizi.