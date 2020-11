Federico Grassi (Gevi Napoli) nuovo vicepresidente della Lega nazionale Pallacanestro per la Serie A2

Si è riunito a Cento, in occasione della Final Eight della Supercoppa Centenario serie A2 Old Wild West, il consiglio direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro. Il Presidente della Gevi Napoli Basket, Federico Grassi, è stato nominato vicepresidente per la Serie A2. Lo fa sapere il club partenopeo con una nota. Il Consiglio Direttivo ha inoltre confermato, per il prossimo 22 Novembre 2020, l’inizio del campionato di Serie A2 dove la GeVi Napoli Basket esordirà in trasferta contro l’Eurobasket Roma alle ore 18.