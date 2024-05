Federico II, a Monte Sant’Angelo la I edizione del Festival Antimafia Sociale: giovedì 16 la presentazione

Giovedì 16 maggio, alle ore 10,30, l’Aula Fabrizi del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni del Campus Universitario di Monte Sant’Angelo (Edificio 3), ospiterà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival Antimafia Sociale (Fas) sul tema PREpotenze. Lotta alle povertà. Dall’antimafia sociale alle nuove schiavitù, che si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno nelle aule del complesso della Federico II. Per la prima volta a Napoli il Festival Antimafia Sociale che accoglierà numerosi ospiti, associazioni e testimonianze che negli anni hanno saputo tenere alta l’attenzione sulle delicate questioni evidenziate proprio dal titolo di questo speciale appuntamento che inaugura la prima edizione. Un progetto di grande interesse che, nell’ambito della valorizzazione della Terza Missione, si propone una lettura sociologica per sviluppare un approccio transdisciplinare attraverso un dialogo a più voci che mette al centro le “PREpotenze. Lotta alle povertà. Dall’antimafia sociale alle nuove schiavitù”.

Il programma dei tre giorni si articolerà in diverse sessioni: panel, libri in Festival, laboratori, incursioni teatrali, mostre ed esposizioni, eventi musicali. Sono previsti numerose personalità del mondo accademico, istituzionale, scolastico, culturale, familiari vittime innocenti delle mafie, i ragazzi di Nisida e rappresentanti di associazioni dell’antimafia sociale.

Alla conferenza stampa saranno presenti: Adele Caldarelli, Direttore Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni; Leandro Limoccia, Direttore Scientifico del Festival, Università degli Studi di Napoli Federico II; Javier Dàmaso Vicente Blanco, Universidad de Valladolid, España, Stefania Di Leo, Universidad de Valladolid, España, Roberto Vona, Università degli Studi di Napoli Federico II; Don Tonino Palmese, Presidente Fondazione Polis; Mariano Di Palma, Referente Libera Campania; Rosaria Evangelista e Vincenzo Castaldi, familiari vittime innocenti della criminalità; la compagnia teatrale Pùtèca Celidònia E.T.S.

La prima edizione del Festival Antimafia Sociale (Fas) è promossa dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise, con l’Universidad de Vallodolid España (Uva), e con la Fondazione Lotta alle povertà è innovazione sociale (Lapis).

Iscrizione gratuita previa registrazione su: https://forms.gle/KaAozdbKxFg3arp9A.

Il programma