Federico II, a Napoli via al primo Quantum Internet Testbed italiano: laboratorio aperto per ricerca e industria

La Federico II inaugura il primo Quantum Internet Testbed – Napoli@FedericoII. Venerdì 16 gennaio alle 9.30 a Monte Sant’Angelo in occasione del workshop “Towards a National Quantum Internet Infrastructure”. È un appuntamento di rilievo nazionale che segna la fine di una lunga fase di progettazione e la presentazione del Quantum Internet Testbed, infrastruttura di ricerca avanzata, concepita come un open lab, che rappresenta un elemento di assoluta novità nel panorama italiano ed europeo. A guidare la nuova infrastruttura sono i Professori Angela Sara Cacciapuoti e Marcello Caleffi, direttori del Quantum Internet research group.

Obiettivo del Quantum Internet Testbed è quello di mettere a disposizione una piattaforma su cui sviluppare nuove soluzioni e tecnologie per l’interconnessione di reti quantistiche basate su entanglement e quantum repeaters, capaci di coesistere con il traffico dati classico. Una piattaforma ideata per esplorare soluzioni di Quantum Key Distribution (QKD) senza “trusted nodes”, un pilastro fondamentale per la sicurezza delle comunicazioni strategiche e la tutela delle infrastrutture critiche del Paese, attraverso un software di controllo proprietario sviluppato a Napoli e in grado di garantire all’Italia indipendenza tecnologica dai singoli fornitori.

Un’iniziativa che, grazie ai fondi Pnrr e alla collaborazione con la Fondazione Restart, trasforma l’eccellenza scientifica in capacità industriale e riunisce i principali player del settore come Tim, Leonardo, Thales Alenia Space e Ibm, grandi aziende come Airbus e Huawei e startup come Photon Technology Italy, Telsy, Think Quantum e Qti per un workshop che si propone di promuovere una discussione strutturata e di sistema sulle architetture, le sfide aperte e le prospettive per la realizzazione di una Quantum Internet italiana, con particolare attenzione ai temi del trasferimento industriale, della sovranità tecnologica e dell’autonomia strategica delle infrastrutture critiche.

L’evento si terrà presso il Campus di Monte Sant’Angelo dalle 9.30 con la partecipazione dei vertici dell’Ateneo, tra cui il Rettore Matteo Lorito, di rappresentanti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e un video messaggio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sen. Alessio Butti.

E’ possibile realizzare nella prima parte di mattinata, dalle 9, oppure nel primo pomeriggio, dalle 13, un tour nei laboratori per riprese e videointerviste preferibilmente facendone richiesta a stampa@unina.it, laura.davossa@unina.it o leodecosmo@gmail.com

