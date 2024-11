Carenza di manodopera nei campi: alla Federico II di Portici convegno con gli assessori Caputo e Marchiello 

Rispondere alla sfida della crisi della manodopera in agricoltura, affrontandone le problematiche e le prospettive future. È l’obiettivo del convegno “Coltivare il Futuro: affrontare la crisi della manodopera in agricoltura”, organizzato da Confagricoltura Campania e in programma lunedì 18 novembre 2024, alle ore 10,30, nella Sala Cinese del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (via Università 100, Portici). Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania, afferma che “la carenza di manodopera è una criticità urgente. Oggi sentiamo fortemente il bisogno di costruire un rapporto con i Paesi che possano offrire risorse umane qualificate. L’ingresso di questi lavoratori non dovrebbe avvenire solo tramite i flussi migratori, ma anche attraverso percorsi di formazione nei loro Paesi d’origine, favorendo uno scambio culturale che possa portare alla crescita reciproca. Va ricordato che l’età media dei braccianti oggi supera i 50 anni: è necessario inserire giovani formati e capaci, ai quali sia possibile garantire un adeguato alloggio. Confagricoltura, la prima organizzazione italiana per giornate di lavoro impiegate, ha già avviato in Campania un’intesa con la Tunisia e intende svilupparla ulteriormente”. Marzano ha poi spiegato che il convegno rappresenta “la prima occasione di confronto tra Confagricoltura e altri protagonisti del settore agricolo, per discutere non solo delle tematiche legate alla manodopera, ma anche di sicurezza e della necessità di un progetto sostenibile. Come agricoltori, siamo custodi di un bene comune, la terra, che deve essere coltivata in modo responsabile, per garantire condizioni di vita adeguate per tutti”.

Al convegno, moderato dal giornalista Antonio D’Amore, interverranno Anna Barrile, direttore generale Confagricoltura; Antonio Marchiello, assessore al Lavoro della Regione Campania; Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

Saluti introduttivi di Danilo Ercolini, direttore Dipartimento Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra gli altri interventi, quelli di Roberto Caponi, direttore Politiche del Lavoro e Welfare Confagricoltura; Francesco Egini, relazioni esterne di Umana S.p.A.; Pier Paolo Fraddosio, direttore Organismo Pagatore, Agea. I contributi dei rappresentanti sindacali saranno di Igor Prata, segretario Generale Flai Cgil Campania e Napoli; Bruno Ferraro, segretario Generale Fai Cisl Campania; Emilio Saggese, segretario Generale Uila Uil Campania.