Federico II, come ottenere lo status di studente atleta. Molte le agevolazioni. Ecco il bando

Alla Federico II si può ottenere lo status di “studente atleta”. C’è tempo fino a giovedì 10 novembre per inviare la domanda. Il bando è on line sul sito di Ateneo a questa pagina alla voce “Avvisi e news” (“Programma Atleta Federiciano”).

“Il programma Atleta Federiciano – si legge in una nota dell’ateneo – intende promuovere lo sport e sostenere gli studenti impegnati in attività sportive che richiedono un elevato impegno nella conciliazione della doppia carriera universitaria e sportiva agonistica”.

Essere riconosciuto come studente atleta dà diritto ad una serie di agevolazioni. La pubblicazione del bando segue l’approvazione del nuovo regolamento sullo status di “studente atleta” del 3 maggio 2022 che risponde alle indicazioni della Commissione Europea del 16 novembre 2012. La Federico II è una de tra i 33 atenei italiani che si sono dotati di questo importante strumento di inclusione, prima tra gli Atenei della Campania.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro e non oltre il 10 novembre prossimo per l’ammissione ai benefici del ruolo di studente atleta per l’anno accademico in corso. Verrà valutata da apposita commissione a cui prendono parte i rappresentanti regionali del CONI e del CIP, la presenza dei criteri di ammissibilità.

I benefici includono 10 ore per ciascun semestre di tutorato o attività didattica-integrativa dedicata, flessibilità sulle date di lezione e modalità di esame in caso di sovrapposizione con eventi sportivi di interesse nazionale o internazionale.

Agli studenti atleti è riconosciuta una borsa di studio di importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Potranno partecipare studenti in regola con l’iscrizione all’Università che siano anche atleti, allenatori o arbitri convocati nelle rappresentative italiane, che prendono parte a competizioni di livello almeno nazionale o atleti che gareggiano con squadre del CUS o che hanno sottoscritto programmi di collaborazione con l’Ateneo e che gareggino a gare di categoria nazionale non inferiore alla seconda.

