Federico II: convegno Internazionale “Danilo Dolci: Educatore di Comunità Fragili”

L’assessore all’Istruzione ed alle Famiglie Maura Striano aprirà, mercoledì 4 dicembre alle ore 15.00, con i saluti istituzionali, il Convegno Internazionale “Danilo Dolci: Educatore di Comunità Fragili”, in occasione del centenario dalla nascita di una delle figure più significative del secondo Novecento.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Napoli e il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” di Palermo, si terrà presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli e rappresenta una opportunità per riflettere sull’eredità culturale, sociale e educativa di Dolci, attraverso interventi che ne esplorano la vicenda e l’opera da prospettive interdisciplinari.

Le due giornate di studio (4-5 dicembre 2024), ospitate nell’Aula Piovani della Federico II, vedranno la partecipazione di esperti e studiosi di rilevanza nazionale e internazionale, che approfondiranno il contributo di Danilo Dolci in ambiti quali la pedagogia, la filosofia, la letteratura, la sociologia e la nonviolenza.

Tra gli ospiti, si segnala la presenza di Amico Dolci, figlio di Danilo e Presidente del Centro per lo Sviluppo Creativo, che coordinerà un laboratorio con studenti e studentesse dell’Università.