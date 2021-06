Federico II, corso di Hospitality management: a lezione sul prato con l’artista Lello Esposito

Lasciare l’aula per andare sul prato, imparando all’aria aperta, baciati dal Sole. È ciò che hanno sperimentato gli studenti del secondo anno del Corso di Laurea in Hospitality Management della Federico II per l’incontro di chiusura del modulo di Soft Skills.

Ospite d’eccezione a Monte Sant’Angelo l’artista Lello Esposito che, insieme alla professoressa Valentina Della Corte che coordina il corso, ha tenuto una lezione incentrata sulla sua concezione artistica per poi lasciare agli studenti spazio per dar sfogo alla loro creatività. Divisi in gruppi hanno realizzato dei lavori che sono stati esposti all’aperto.

Infine, c’è stato un momento di condivisione. E’ stato chiesto loro di portare dei love gifts e di scrivere un pensiero rispetto alle sensazione e alle emozioni che hanno provato quando è stato acquistato. I ragazzi hanno avuto, quindi, un momento di condivisione per rafforzare ancor di più il senso di aggregazione. Nel corso del modulo, inoltre, gli studenti hanno avuto modo di incontrare Ceo aziendali, visitare i Musei Scientifici Federiciani, seguire lezioni di public speaking, team building e organizzazione eventi.