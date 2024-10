Federico II, corso per la gestione Ambiti territoriali sociali

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II ha indetto, per quest’anno accademico, un bando per partecipare ad un innovativo corso di alta formazione dal titolo «Organizzazione e gestione degli Ambiti territoriali sociali» . Il corso avrà una durata di centoquaranta ore, diviso tra attività in presenza e online, sarà tenuto nella sede dell’università in via Rodinò ed è aperto, prioritariamente, agli iscritti nell’elenco regionale dei Direttori / Coordinatori d’Ambito nonché a dipendenti pubblici . Può iscriversi, in ogni caso, chiunque intenda specializzarsi nell’organizzazione e gestione degli Ambiti Territoriali Sociali. Le lezioni avranno un taglio pratico: si tratta del primo corso del genere organizzato in Italia e l’università si avvarrà della collaborazione di importanti dirigenti pubblici che si occupano da anni di questi temi. Il percorso formativo, dunque, è dedicato a chi vuole gestire in modo manageriale le politiche sociali sul territorio. Ai corsi sarà insegnato a coordinare le attività proprie di un Ambito Territoriale Sociale, a programmare, gestire ed attuare i sistemi di welfare territoriale, a curare i rapporti necessari per l’integrazione delle politiche sociali con quelle socio-sanitarie, a gestire i flussi di finanziamento e della spesa complessiva del settore sociale, occupandosi della gestione del budget e dell’amministrazione delle risorse umane e finanziarie. Il bando è stato pubblicato in data 22 ottobre e sarà aperto per trenta giorni. Maggiori informazioni sul corso di alta formazione sono disponibili all’indirizzo www.scienzepolitiche.unina.it Responsabile del corso sarà il professore Giuseppe Amarelli, ordinario della Federico II. «Le politiche sociali in Italia sono state oggetto di cambiamento epocale negli ultimi anni. – spiega Amarelli – La gestione dei fondi pubblici relativi al contrasto alla povertà, ai disabili, ai minori a rischio, alle famiglie, è diventata sempre più complessa e digitalizzata, necessitando di un approccio multidisciplinare e di una specifica preparazione che oggi hanno in pochissimi. Il nostro corso formerà professionisti in grado di redigere i piani sociali di zona e di intercettare, spendere e renderecontare fondi destinati ai più deboli. Nei prossimi anni il settore pubblico, ma non solo, necessiterà sempre di più di dipendenti formati su questi temi molto complessi.