Federico II: cultura d’Impresa, management e talento al servizio del Paese. Giovedì 21 il job day Demi

#ConnectYourFuture: è l’hashtag con il quale il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (Demi) dell’Università Federico II di Napoli coinvolge i propri studenti e laureati al Job Day Demi sul tema “Cultura d’Impresa, Management, Talento al Servizio del Paese”, alla sua sesta edizione, che si terrà giovedì 21 novembre, alle 9 presso l’Aula Carlo Ciliberto, del Centro Congressi Federico II, Campus Universitario di Monte Sant’Angelo.

Un’occasione unica per interfacciare e conoscere importanti realtà aziendali nazionali e internazionali al fine di discutere gli sbocchi professionali, le modalità della selezione delle risorse umane e il futuro dei giovani laureati e laureandi dell’Università Federico II di Napoli.

Come ogni anno, il Job Day Demi si articolerà in due momenti principali. La prima parte, che avrà inizio alle 9,30, sarà inaugurata dalla professoressa Adele Caldarelli, Direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con un intervento sul tema “Il Demi e le attività di supporto agli studenti in uscita verso il mondo del lavoro”. “Il Demi ha sviluppato nel corso degli anni solide collaborazioni con aziende di primo piano – ha spiegato Caldarelli -, al fine di favorire un incontro tra la domanda di lavoro e l’offerta formativa, fornendo così un valido supporto per il percorso professionale dei nostri studenti che potranno avere l’opportunità di scegliere qualificati sbocchi lavorativi”.

Seguirà l’intervento del professor Roberto Vona, Coordinatore della Commissione Orientamento in Uscita (Placement e Relazioni con Aziende, Enti e Ordini Professionali). “Abbiamo l’obbligo morale di investire sui nostri studenti partecipando attivamente alla costruzione del loro futuro professionale, considerandoli la potenziale classe dirigente che sarà domani al servizio del Paese – ha sottlineato. L’intero Dipartimento è impegnato tutto l’anno per creare strumenti innovativi che aiutino a generare stabilmente occasioni istituzionali di promozione dei talenti presenti tra i nostri giovani laureati e laureandi. Strumenti questi indispensabili per poter intercettare più direttamente le esigenze di professionalità dal versante imprenditoriale. Con una preparazione formativa altamente competitiva puntiamo alla massima occupabilità dei nostri giovani”.

Sono previsti inoltre interventi del professor Luigi Maria Sicca, responsabile Sezione Orientamento Vocazionale e Promozione dell’Occupabilità Centro di Ateneo SinAPSi, sul tema “L’Orientamento Vocazionale e la Promozione dell’Occupabilità: Approcci Innovativi per l’Inserimento dei Giovani nel Mondo del Lavoro”; di Guido Bourelly, Presidente Gruppo Piccola Industria su “Il Ruolo delle Piccole Imprese nel Mercato del Lavoro”; della professoressa Simona Catuogno, Responsabile dell’Ufficio Orientamento Stage e Placement su “I Servizi di Orientamento e Placement del DEMI”. Seguiranno alcune testimonianze di Alumni Demi che racconteranno Esperienze di inserimento nel mercato del lavoro e benefici dei servizi di orientamento e placement offerti dal DEMI.

La mattinata proseguirà con la presentazione delle imprese partner da parte di amministratori delegati, manager e responsabili di risorse umane per illustrare le performance aziendali, le esigenze e le caratteristiche di selezione dei giovani da inserire nel mondo del lavoro. Si discuterà di politiche di recruiting adottate nella ricerca di profili professionali di giovani campani laureati e laureandi in discipline economico-aziendali, ma anche della domanda di nuove qualifiche professionali per i giovani laureati e laureandi del Dipartimento DEMI e dunque della possibilità di non farli emigrare.

A partire dalle 14,30 e fino alle 18,30, oltre 500 giovani incontreranno e parteciperanno a colloqui “one to one” con circa 60 primarie imprese nazionali e internazionali. Ciascun giovane potrà effettuare dunque ben oltre 3 colloqui con le aziende del partenariato che offrono le migliori opportunità rispetto alle specifiche aspirazioni e caratteristiche curriculari. Si tratta di: Accenture S.p.a., ALA Corporation, Automar S.p.A., Azimut Capital Management SGR S.p.A., Banca Generali S.p.A., BDO ITALIA S.p.A., Buzzoole, Creatoor S.r.l., SB, Campania NewSteel, Carpisa, Kuvera, Cassa Depositi e Prestiti, Deloitte & Touche S.p.A., E-Dea S.p.A., Edilgen SPA Einvoix Fatture Automatiche S.r.l., Engifo Consulting S.r.l., EY- Global Share Services S.r.l., Fin. Cerciello 2 S.r.l., Gesfor S.r.l., Getra S.p.A., Gi Group S.p.A. Hitachi Rail STS S.p.A., Idal Group S.p.A., Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., (INVITALIA), Janus S.r.l., KPMG, Kuehne + Nagel S.r.l., La Doria S.p.A., Legea S.p.A., Manpower S.r.l., MD S.p.A., Naval EGT S.r.l., Novacel S.p.A., Novacel Tapes S.r.l., OMI S.r.l., Optima Italia S.p.A., Procter&Gamble Holding S.r.l., Protiviti S.r.l., Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers S.r.l., Ria Grant Thornton S.p.A., Seda Italy S.p.A., Self Business Group Holding S.p.A., Sitecom Impianti Generali S.r.l., So.Farma.Morra S.p.A., STEF Italia S.p.A., TeamSystem S.p.A., Tecno S.r.l., Tempi Moderni S.p.A., Time Vision S.r.l., TN Service + Torello Trasporti, UNMANNED4YOU | E.P.M. S.r.l., xxl marmitte italiane, Zeta Group.

Il JobDay DEMI dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è organizzato in collaborazione con l’Ase – Associazione Studenti di Economia. Questo evento si distingue per l’impegno nel creare opportunità concrete e immediate per i giovani, facilitando l’inserimento lavorativo attraverso un sistema innovativo e dinamico che risponde alle esigenze del mercato.

Il Job Day Demi per il suo carattere specialistico è mirato a favorire un incontro efficace tra i giovani talenti formati e valorizzati nel Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II (laureati triennali, laureandi e laureati magistrali) e le aziende in cerca di professionalità con un solido background tecnico-culturale aziendalistico per rafforzare le proprie organizzazioni. Questa peculiarità rende l’iniziativa unica rispetto ad altri eventi analoghi.

Nelle scorse settimane, alcune imprese partner hanno contribuito attivamente attraverso sessioni formative dedicate a laureati e studenti del Dipartimento, organizzando workshop, simulazioni di colloqui aziendali e role play per fornire strumenti pratici utili ad affrontare con maggiore sicurezza e consapevolezza le sfide del complesso mercato del lavoro.

I risultati ottenuti continuano a crescere costantemente, con un incremento delle proposte di stage, delle opportunità professionali e delle offerte ricevute dalle aziende partecipanti. Ogni anno, il Job Day coinvolge oltre 60 imprese e più di 500 studenti, con più di 2.000 colloqui individuali realizzati in ogni edizione con i manager delle aziende partner, contribuendo così a creare un ponte solido tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro.

Dai risultati di un’indagine condotta dalla Commissione Orientamento in Uscita (Placement e Relazioni con Aziende, Enti e Ordini Professionali) del Dipartimento, è emerso che, un laureato su tre, in Scienze aziendali al DEMI, ha svolto la sua prima esperienza lavorativa grazie ad iniziative promosse ed organizzate dalla Commissione Orientamento in Uscita del Dipartimento. La maggior parte di questi laureati ha iniziato il loro percorso professionale come stagisti o tirocinanti, con contratti della durata di 6-12 mesi e una retribuzione che varia tra i 600 e i 1.000 euro al mese. Dopo un anno dallo stage, molti di loro hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato, con una retribuzione compresa tra i 1.000 e i 1.500 euro mensili. Inoltre, i laureati valutano positivamente la coerenza tra il loro percorso formativo e le attività svolte in azienda, giudicando tale coerenza come medio-alta. A un anno dalla stipula del primo contratto, molti di loro risultano ancora occupati nell’azienda che li ha assunti.

Il JobDayDEMI (www.jobdaydemiunina.it) è un evento istituzionale finalizzato al placement dei talenti tra i laureati e laureandi in Scienze Aziendali del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli. Rappresenta un’opportunità unica per entrare in contatto diretto con HR manager e talent recruiter, responsabili della selezione e del recruiting, e per offrire ai giovani le migliori opportunità di carriera.

Per scoprire le attività realizzate nel corso degli anni, è possibile consultare le pagine socia e il sito del Job Day DEMI.