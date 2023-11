Federico II, da Cilento la cravatta ufficiale per gli 800 anni dell’Università di Napoli

Ecco la cravatta ufficiale Cilento per gli 800 anni dell’Università Federico II, celebrata oggi da Mattarella. Una cravatta della Maison napoletana guidata da Ugo Cilento, ottava generazione, e realizzata insieme ad un foulard coordinato. Si tratta di una sette pieghe in pura seta, come sempre realizzata a mano con il logo della Federico II in colore ocra. Ne esistono due versioni, una su sfondo blu navy e una di colore bordeaux, così come i foulard. “Una grande soddisfazione per la nostra Maison poter rappresentare la città e i saperi della città attraverso le nostre cravatte”. Lo ha dichiarato Ugo Cilento a margine dei festeggiamenti dell’università fondata da Federico II nel 1224.

Il progetto rientra nella Terza Missione della Federico II e vedrà anche il finanziamento di borse di studio a favore di studenti e ricercatori.

A fare da apripista l’accordo di co-branding Federico II-Maison Cilento, siglato da Matteo Lorito, Rettore dell’Ateneo partenopeo, e Ugo Cilento, rappresentante dell’ottava generazione della famiglia di imprenditori.