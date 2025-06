Federico II, dal prossimo anno accademico via al corso di laurea magistrale internazionale in Digisoc

L’Università degli Studi di Napoli Federico II arricchisce ulteriormente la propria offerta formativa. Dall’anno accademico 2025/2026 sarà attivato il Corso di Laurea Magistrale Internazionale con titolo congiunto (European Joint Master’s Programme) in Digital Society, Social Innovation and Global Citizenship (Digisoc), primo Joint Master Degree dell’Ateneo.

Il corso è incardinato nel Dipartimento di Scienze Sociali e costituisce un’azione nell’ambito del progetto Euridice, cofinanziato dall’Unione Europea e nato in seno all’Alleanza Aurora.

Digisoc è un’iniziativa di 3 Awarding Universities europee – l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Leopold-Franzens di Innsbruck (Austria) la Palacky University di Olomouc (Repubblica Ceca) – che riconoscono il titolo congiunto con il supporto di 3 Università Partner associate – l’Università Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach (Slovacchia), l’Università Lusòfona di Lisbona (Portogallo) e l’Università Paris-Est Créteil (Francia).

Per l’A.A. 2025/2026 il corso mette a disposizione 90 posti, di cui 30 in ciascuno dei tre Atenei che rilasciano il titolo (30 in Italia, 30 in Austria, 30 in Repubblica Ceca). Gli studenti risultano iscritti congiuntamente presso le tre università, ma sono tenuti a frequentare i corsi in presenza solo presso una di esse.

Digisoc – Digital Society, Social Innovation and Global Citizenship è un corso di studio internazionale fortemente innovativo, interdisciplinare e basato sull’apprendimento ibrido, che vede il coinvolgimento di un international board composto da docenti di Atenei europei e di diversi dipartimenti dell’Ateneo Federiciano. Tra i docenti federiciani coinvolti Emiliano Grimaldi (Dipartimento di Scienze Sociali – Coordinatore del corso di laurea), Pietro Nunziante e Sergio Russo Ermolli (Dipartimento di Architettura), Alessandro Arienzo (Dipartimento di Studi Umanistici – IC Allenaza Aurora), Francesco Palumbo (Delegato del Rettore alla Didattica) e Stefano Oliverio (Dipartimento di Scienze Politiche), Marco Biondi (Dipartimento di Farmacia), Adam Arvidsson e Michele Martini (Dipartimento di Scienze Sociali).

Obiettivo del corso di studi magistrale è quello di formare una nuova generazione di innovatori socio-digitali, altamente qualificati, in grado di guidare e gestire processi di trasformazione digitale in diversi contesti sociali per rispondere alle sfide della società contemporanea. Gli studenti impareranno a progettare, sviluppare, implementare e promuovere soluzioni digitali tecnologicamente valide, eticamente fondate e con un impatto sociale, con particolare riferimento a tre ambiti di intervento: la comunicazione pubblica, la promozione culturale e l’educazione. I laureati acquisiranno un insieme completo di competenze che combinano conoscenze tecniche specialistiche con la capacità di pensare criticamente e agire eticamente. Questa combinazione unica prepara futuri professionisti per un’ampia gamma di percorsi di carriera nella consulenza, nell’innovazione e nella trasformazione digitale, nella gestione di progetti e prodotti, nella ricerca, nonché in ruoli accademici e di leadership a livello nazionale e internazionale in organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore.

Digisoc è il primo European Joint Master’s Programme dell’Ateneo Federico II e rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere perché:

È un programma di insegnamento orientato all’eccellenza, basato sulla ricerca e altamente interdisciplinare;

È un ambiente di apprendimento diversificato, basato su metodi di insegnamento innovativi e mobilità internazionale;

È un programma di formazione transnazionale congiunta, che si traduce in un titolo di studio congiunto e micro-credenziali congiunte;

È un ambiente educativo ibrido, fluido, collaborativo e challenge-based. La mobilità internazionale è una caratteristica fondamentale del corso di laurea magistrale Digisoc e del suo campus ibrido interuniversitario e prevede almeno la partecipazione a due Summer School europee. Altra caratteristica unica è il Collaboratorium per l’apprendimento Ibrido Internazionale Blended, un ambiente di apprendimento phygital progettato per responsabilizzare gli studenti, migliorare la collaborazione nei gruppi e creare un senso di comunità di apprendimento. Inoltre prevede Tirocinio Internazionale e Service Learning Internazionale.

Come iscriversi al Corso di Laurea Magistrale Digisoc

Per candidarsi a Digisoc, occorre essere in possesso di una laurea triennale (Bachelor’s degree) e saper utilizzare fluentemente la lingua inglese, in forma scritta e orale, con un livello di competenza almeno B2 del QCER. Informazioni più dettagliate sui requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione e i documenti richiesti sono disponibili nella Call for Application (versioni ITA, ENG). La scadenza per le iscrizioni è il 20 giugno 2025.

Le iscrizioni avvengono esclusivamente online, mediante il modulo di candidatura Digisoc (Application Form), entro e non oltre le ore 14:00 del 20 giugno 2025. La partecipazione è gratuita.

La prova di accesso è fissata per il giorno 2 luglio 2025 e sarà svolta in modalità a distanza.

La procedura di candidatura è facilitata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Per tutte le informazioni relative al corso di studi e alle modalità di partecipazione, gli interessati possono: