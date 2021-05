Federico II, Dante e Napoleone domani a F2Cultura. Letture on line di Maurizio De Giovanni e Andrea Renzi

Dante e Napoleone protagonisti degli appuntamenti dell’ Università degli Studi di Napoli Federico F2Cultura: dall’Aula Magna Storica dell’Ateneo domani alle 11 “La giustizia in Dante e nel romanzo noir. Nel nome di Dante. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia”; mercoledì 5 maggio, alla stessa ora è in programma “Ei fu. Mito e storia di Napoleone” con Andrea Renzi. Gli eventi sono fruibili su Youtube e sulla piattaforma Teams per i federiciani. L’ incontro dedicato al Sommo Poeta è promosso e organizzato dall’Università con l’AdI – Associazione degli Italianisti. Parteciperanno lo scrittore Maurizio de Giovanni, il giudice Alfredo Guardiano, il professore emerito di Letteratura latina Arturo De Vivo e il professore di Filologia della letteratura italiana e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo napoletano Andrea Mazzucchi. Apre il rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito, introduce e coordina il professore di Letteratura Italiana Pasquale Sabbatino. Conclude Maurizio de Giovanni con la lettura del canto XXXIII dell’Inferno. “Ei fu. Mito e storia di Napoleone” è il tema dell’incontro in occasione del bicentenario della morte di Bonaparte. dall’Aula Magna Storica dell’Ateneo si parlerà della percezione leggendaria e della realtà storica del Grande Condottiero, incontro fruibile con le consuete modalità. Con il rettore Matteo Lorito. Interverranno i docenti Cristina Vano, ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, e Matteo Palumbo, onorario di Letteratura italiana. Coordinerà Arturo de Vivo. Sarà l’attore e regista Andrea Renzi a declamare per la comunità federiciana e per il pubblico i versi della poesia Il cinque maggio di Alessandro Manzoni.