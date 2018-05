Federico II e Deloitte, corso per professionisti del Cloud: candidature fino al 25 maggio

C’è tempo fino al 25 maggio per candidarsi al Salesforce Developer Bootcamp, un nuovo percorso di formazione sulle tecnologie Cloud di ultima generazione, in partenza il prossimo 11 giugno. Il corso, gratuito e aperto a 30 partecipanti, nasce nell’ambito della collaborazione tra l’Ateneo federiciano e Deloitte Digital, che ha già portato, a novembre scorso, all’avvio della Academy DIGITA (Digital Transformation & Industry Innovation Academy) sull’Industria 4.0, nel complesso dell’ateneo federiciano di San Giovanni a Teduccio; si terrà proprio nelle aule della Academy, nel polo tecnologico di Napoli Est, e durerà quattro settimane – il termine è previsto per il 6 luglio –, con frequenza giornaliera dalle 9 alle 18. A tenere le lezioni saranno manager di Deloitte e di Salesforce e docenti della “Federico II”. La selezione è aperta a laureati in Ingegneria Informatica, Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria dell’Automazione, Matematica, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettrica e Ingegneria Gestionale, in possesso di titolo almeno triennale – nella scelta sarà data precedenza a laureandi e laureati magistrali nelle stesse discipline. È possibile candidarsi compilando il form all’indirizzo www.digita.unina.it/it/selezione-salesforce; la selezione sarà effettuata tenendo conto della tipologia di laurea, del voto del titolo triennale o magistrale, oppure dalla media degli esami della laurea magistrale, oltre che dell’esito di un test specialistico da svolgere online. Alla fine del percorso è previsto l’esame per ottenere la certificazione Salesforce Certified Platform Developer 1; i costi della certificazione saranno a carico degli enti organizzatori.

Pa.Ci.