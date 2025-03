Federico II-Deloitte, Operazione Talenti: online il bando per selezionare 15 studenti

È online il bando per selezionare 15 studenti per la quinta edizione di Operazione Talenti, il progetto nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte che permette di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e al tempo stesso di avviare una carriera lavorativa in Deloitte. Attualmente sono già coinvolti nel progetto 50 studenti, di cui 28 ragazzi e 22 ragazze, mentre nel 2024 sono stati 3 gli studenti che si sono laureati e risultano attualmente assunti in Deloitte presso la sede di NAPOLI. Nelle precedenti edizioni Operazione Talenti ha raccolto oltre 400 candidature da tutta Italia, ottenendo un ottimo riscontro verso questa iniziativa che prevede un costante accompagnamento dei partecipanti tramite sostegno economico e tutoraggio, anche per supportare ragazze e ragazzi che in circostanze diverse non avrebbero potuto continuare i loro studi. “Operazione Talenti è un grande successo” – sottolinea il rettore Matteo Lorito -. Un progetto che unisce formazione e placement e che offre supporto a talentuosi studenti che, probabilmente, non riuscirebbero a esprimere al massimo le loro potenzialità. Puntare su brillanti giovani menti, aiutarle ad acquisire le competenze necessarie per trasformare le loro ambizioni in realtà è la nostra missione. Questo è un progetto che continuiamo a portare avanti con entusiasmo guardando con enorme soddisfazione ai risultati ottenuti fino a ora”.

“Con Operazione Talenti anticipiamo il futuro, verso una sempre maggiore integrazione tra il mondo accademico e quello del lavoro” – dichiara Alessandro Mercuri, Technology & Transformation Leader di Deloitte Central Mediterranean. – “In un’epoca caratterizzata da continue e rapide trasformazioni, solo attraverso percorsi formativi di alto profilo possiamo far sì che i giovani talenti siano protagonisti del cambiamento, mettendo al centro quelle nuove competenze che ormai sono imprescindibili sia in ambito universitario sia in ambito lavorativo. Inoltre, con Operazione Talenti Deloitte conferma il proprio impegno nel Mezzogiorno affinché le nuove generazioni diventino il motore della crescita non solo grazie al sostegno all’occupazione, ma anche grazie a quelle competenze tecnologiche e digitali diventate ormai indispensabili per fronteggiare le sfide dei prossimi anni”.