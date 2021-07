Federico II, ecco la CoreAcademy: formerà esperti nel settore della trasformazione dei servizi pubblici

La “CoreAcademy. Conversion and Resilience”, nuovo corso di alta formazione della Federico II istituito insieme a Kpmg, Dxc Technology ed Exprivia, verrà presentata domani, mercoledì 21, alle 10 presso il Rettorato, in corso Umberto I, 40.Formerà figure specializzate nel settore della trasformazione dei servizi pubblici. Gratuita, come tutti i corsi delle Academy federiciane, avrà inizio a novembre prossimo.

Presenteranno la “CoreAcademy. Conversion and Resilience” e il bando di partecipazione il rettore della Federico II, Matteo Lorito, Raffaele Zinno, vicepresidente di Kpmg Advisory SpA, Luca Cerri, Partner di Kpmg Advisory Spa, Nicola Mangia, H&PS Italy industry leader di Dxc Technology, Tiziana Giove, responsabile Talent Acquisition e Academy di Exprivia, e Paolo Ricci, direttore scientifico della CoreAcademy.