Federico II, formazione cruciale per affrontare le crisi aziendali: incontro promosso dal Dipartimento Demi

Il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con AssoAdvisor, ha organizzato una tavola rotonda in occasione della chiusura del corso “Gestore della Crisi di Impresa”. L’evento si terrà venerdì 15 dicembre 2023, alle ore 15, presso l’Aula Fabrizi del Dipartimento Demi sito all’interno del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo.

La Tavola Rotonda sarà coordinata e moderata da Roberto Vona, Ordinario di Management presso l’Università Federico II, e da Paolo Pannella, Presidente dell’Associazione AssoAdvisor. Tra gli illustri ospiti il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il presidente del Tribunale di Napoli Nord Luigi Picardi, e altri esperti del settore tra cui il presidente della Sezione Crisi di Impresa ed Esecuzioni del Tribunale di Benevento Michele Monteleone, il presidente della Fondazione ODCEC di Napoli Vincenzo Moretta, il vice presidente dell’Unione Industriali di Napoli Carlo Palmieri, il responsabile Ristrutturazioni, Direzione Generale, Banca Mps Massimo Vento, e il Direttore Territoriale Imprese e Private Sud Ovest, Banca Mps Michelangelo Conte.

Roberto Vona, tra i promotori del corso, ha enfatizzato “l’importanza del Crisis Management e del Crisis Management Planning nella preparazione di professionisti capaci di gestire le sfide impreviste. Il corso ha offerto una prospettiva completa, sia pratica che teorica, su come affrontare situazioni di crisi aziendale. L’obiettivo principale del corso è stato quello di preparare i partecipanti ad implementare strategie tempestive ed efficaci, sviluppando competenze fondamentali per navigare nel complesso ecosistema aziendale. In un contesto sempre più dinamico, la resilienza delle aziende è diventata cruciale, e il Crisis Management si è rivelato un elemento chiave”.

Paolo Pannella, coordinatore e presidente dell’Associazione AssoAdvisor, ha sottolineato “l’importanza della formazione per gli avvocati alla luce del nuovo codice della crisi di impresa. Ha dichiarato che gli avvocati dovranno sviluppare, attraverso una formazione mirata, competenze non solo giuridiche ma anche pratiche per affiancare gli imprenditoriprocedure previste dalla normativa”.

Per Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione Odcec di Napoli “discutere sulle opportunità offerte dal legislatore in tema di crisi d’impresa è un must che dobbiamo assolutamente sostenere al fine che tali strumenti favoriscano la soluzione della crisi lontano dalle aule dei tribunali”.