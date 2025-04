Federico II, il Centro Allergologia Pediatrica è un’eccellenza mondiale. Riconoscimento dalla Wao

Il Centro di Allergologia Pediatrica dell’Università Federico II di Napoli I è stato scelto come Centro di Eccellenza dal Comitato della World Allergy Organization (Wao) per il triennio 2025-2028. Un riconoscimento ricevuto da un’organizzazione internazionale che raggruppa 115 società regionali e nazionali di allergologia e immunologia clinica provenienti da tutto il mondo ed ha rappresentanti in quasi 100 Paesi. “Questo riconoscimento – afferma il direttore del centro Roberto Berni Canani – è un premio importante per il lavoro che tutto il Dipartimento sta effettuando ormai da anni, nel campo della cura e della ricerca per l’allergologia pediatrica, ed allo stesso tempo rappresenta anche uno stimolo in più a migliorarci e a formare le future generazioni di specialisti in un settore in cui le competenze fanno la differenza”. Dal 2009 punto di riferimento per la diagnosi e cura delle patologie allergiche in età pediatrica, il Centro può contare su un team multidisciplinare di pediatri, allergologi, immunologi, dietisti, nutrizionisti, infermieri, biologi, biotecnologi e psicologi, che lavorano su terapie innovative contro le allergie persistenti e si occupano da tempo di progetti di salute per intervenire direttamente nelle scuole. “Attraverso borse di ricerca e docenti, avremo la possibilità di promuovere formazione e ricerca insieme ad altri centri di eccellenza in tutto il mondo – aggiunge Berni Canani – intensificando le collaborazioni internazionali con importanti programmi post-laurea in allergologia e immunologia, e garantendo ai futuri professionisti del settore medico esperienze formative importanti”.