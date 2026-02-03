Federico II inaugura un’area per lo sport nel campus di Monte Sant’Angelo

Il campus di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si arricchisce di uno spazio dedicato allo sport, alla socializzazione e al benessere psicofisico. In un’area del campus sono state installate attrezzature sportive a disposizione degli studenti e, inoltre, è stata posizionata anche una fontanina, la prima di dieci, grazie alla collaborazione con Abc, Acqua Bene Comune, società partecipata del Comune di Napoli a cui è affidata la gestione del ciclo idrico. L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto PROBEN, finanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca, di cui la Federico II è capofila, attraverso la app StaiChill, che ha l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico degli studenti universitari, aiutarli a gestire il disagio emotivo e psicologico e prevenire le dipendenze. L’Ateneo ha co-finanziato la realizzazione dell’area. “Queste iniziative costituiscono un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita in Ateneo – ha affermato il rettore, Matteo Lorito – che noi vogliamo sia un luogo da vivere, oltre che un luogo in cui studiare. Un luogo accogliente, dotato di servizi, in cui i nostri studenti possano socializzare. Ora abbiamo inaugurato questo spazio che è un punto benessere con attrezzature ginniche e una fontanina di acqua controllata e lo affidiamo agli studenti, sperando che diventi un arricchimento del campus”. L’installazione della fontanina, denominata ‘FontaUnina’, rientra nel progetto UninAquam, realizzato dalla Federico II con Abc. In tempi brevi è prevista anche la realizzazione un’area ristoro. “Questa collaborazione con l’Università Federico II – ha aggiunto il commissario straordinario Abc, Andrea Torino – testimonia la nostra volontà di essere un’azienda pubblica sempre più presente nei luoghi della formazione e della socialità: garantire l’accesso libero all’acqua potabile significa affermare concretamente un diritto fondamentale e contribuire alla costruzione di spazi pubblici inclusivi, sostenibili e orientati al benessere collettivo”.