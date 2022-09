Federico II, leggere le trasformazioni del presente e proiettarsi nelle professioni del futuro: al via tre corsi

Il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presenta i suoi tre corsi di laurea magistrale in un open day che si terrà mercoledì 14 settembre, dalle 11 alle 13, nell’aula magna della sede di Vico Monte di Pietà, nel centro storico di Napoli.

I Corsi che presenta il Dipartimento di Scienze Sociali sono:

Comunicazione pubblica, sociale e politica

Sociologia digitale e analisi del web

Innovazione sociale

Si tratta di percorsi formativi che si sviluppano nell’area sociologica e che impiegano le teorie, i metodi e gli strumenti delle scienze sociali per la comprensione e il governo dei processi di trasformazione del mondo contemporaneo intorno a questioni cruciali che riguardano la comunicazione, il digitale e l’innovazione.

I tre Corsi preparano esperti in grado di coniugare una formazione scientifica teorica e uno spiccato orientamento all’applicazione pratica delle conoscenze acquisite, andando ad incontrare le esigenze professionali di una domanda di lavoro nuova e in rapida esperansione. I percorsi formativi prevedono specifici metodi didattici che combinano consolidate pratiche d’insegnamento universitario con più innovative esperienze di apprendimento, anche con un largo uso delle nuove tecnologie digitali di rete. Questo consente l’acquisizione e contestualmente la sperimentazione attiva dei contenuti dei corsi, attraverso lezioni frontali integrate da laboratori didattici, esercitazioni, project and action work in rapporto con il mondo delle professioni e le realtà produttive più significative per i diversi ambiti di studio e ricerca.

L’open day sarà aperto dalla Direttrice del Dipartimento, la prof. Dora Gambardella, e i corsi saranno presentati dai Coordinatori, Biagio Aragona per il Corso di laurea magistrale in Sociologia digitale e analisi del web, Lello Savonardo per il Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica, e Francesco Pirone per il Corso di laurea magistrale in Innovazione sociale. Seguiranno gli interventi dei Rappresentanti degli studenti e infine quelli degli studenti e dei laureati dei Corsi. In seguito, sarà aperto un confronto in plenaria e successivamente i Coordinatori resteranno a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Pagina web dei Corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Sociali



I CORSI

Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica. Coordinatore Lello Savonardo

Il percorso di studi offre agli studenti una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche e in particolare della sociologia dei processi culturali e comunicativi, fornendo una elevata capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali in relazione alle dinamiche della comunicazione e dei media. I laureati potranno svolgere attività professionali di consulenza specialistica nel settore della comunicazione istituzionale, di ricerca e consulenza nel settore della comunicazione e della pubblicità sociale, di marketing e ricerca sulla comunicazione politica. Social media manager, consulenti per la comunicazione politica e aziendale, giornalisti: gli sbocchi naturali dei laureati che acquisiscono competenze per leggere i mutamenti, interpretare le innovazioni per essere protagonisti della società dell’informazione e della comunicazione.

Guida dello studente: https://www.orientamento.unina.it/corsidistudio/comunicazione-pubblica-sociale-e-politica/

Corso di laurea magistrale in Sociologia digitale e analisi del web (coordinatore Biagio Aragona)

Il corso forma analisti della trasformazione digitale, e dei suoi effetti sulle organizzazioni, le aziende, e i diversi gruppi sociali, grazie ad un percorso di studi interdisciplinare che attraversa molti ambiti delle scienze sociali (sociologia, scienze politiche, storia, organizzazione, diritto) e statistiche (statistica, demografia). Le scienze sociali vengono spesso considerate troppo lente per stare al passo del cambiamento tecnologico, invece, il Corso di Studi (CdS) in Sociologia Digitale e Analisi del Web nasce dalla convinzione che è solo con il loro contributo che si riuscirà a far pendere la bilancia dell’innovazione digitale verso traiettorie sociali inclusive, riflessive e sostenibili. I laureati maturano competenze professionali di direzione, consulenza, progettazione, coordinamento e realizzazione di attività di ricerca e analisi – attraverso dati e strumenti digitali – dei diversi fenomeni della società digitale, e dei processi di trasformazione digitale nel settore pubblico, privato e delle start-up innovative.

Guida dello studente: https://www.orientamento.unina.it/corsidistudio/sociologia-digitale-e-analisi-del-web/

Corso di laurea magistrale in Innovazione sociale (coordinatore Francesco Pirone)

Questo corso di laurea è immaginato per chi ha voglia di fare qualcosa per migliorare il mondo, la propria città e la propria comunità. L’innovazione sociale riguarda la progettazione e l’implementazione di nuove soluzioni collettive che implicano cambiamenti concettuali, di processo, di prodotto o organizzativi con la finalità di migliorare il sistema di welfare e contribuire al benessere degli individui e delle comunità. In questa prospettiva il corso si propone di formare un esperto in analisi e gestione dell’innovazione sociale che sia in grado di svolgere in maniera integrata funzioni di progettazione, gestione, analisi e valutazione di interventi di trasformazione sociale. Lo scopo è produrre esiti desiderabili in termini di miglioramento della solidarietà sociale, della sostenibilità ambientale e del rendimento economico di organizzazioni, reti e sistemi territoriali.

Guida dello studente: https://www.orientamento.unina.it/corsidistudio/innovazione-sociale/