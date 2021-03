Federico II, Osanna inaugura la Scuola di specializzazione in Beni Architettonici. Lectio su Pompei

Sarà la lectio sui restauri a Pompei di Massimo Osanna, ordinario di archeologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Direttore generale dei Musei di Stato, a inaugurare il nuovo anno accademico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Ateneo federiciano. L’evento è in programma mercoledì 3 marzo 2021, alle 10, presso il Coro della chiesa trecentesca di Donnaregina, in vico Donnaregina, 26. A dare inizio ai lavori saranno i saluti di Matteo Lorito, Rettore della Federico II, di Luigi La Rocca, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli, di Don Adolfo Russo, vicario episcopale dell’Issr Donnaregina – Arcidiocesi di Napoli, e di Michelangelo Russo, direttore del Dipartimento di Architettura della Federico II. Introduce e coordina Renata Picone, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. Il programma prevede, inoltre, un momento di confronto e dibattuto che seguirà la lectio del direttore Osanna.

La Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio (ex Restauro architettonico) dell’Ateneo Federico II è stata istituita ormai da mezzo secolo e ha licenziato, si può ormai dire, migliaia di allievi che svolgono una attività sempre attenta e qualificata, spesso per monumenti di grande rilevanza. Il possesso di questo titolo è ritenuto dirimente per la partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero per i Beni Culturali per l’assunzione dei suoi funzionari.

L’iniziativa (qui il programma) sarà trasmessa in diretta sui canali Facebook e Youtube della Scuola.