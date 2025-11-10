Federico II, Master in Hospitality and Destination Management: presentazione all’Hotel Mediterraneo

La quarta edizione del Master Universitario di I livello in Hospitality and Destination Management della Università degli Studi di Napoli Federico II sarà presentata Martedì 11 Novembre (ore 17) presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. L’evento, moderato dal giornalista Carmine Maione, sarà seguito da un Coffee Break nel quale i partecipanti avranno la possibilità di interagire direttamente con i relatori.

Il Master, istituito presso il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria e la Virscend University of Irvine – California, è online e dedicato alla formazione di competenze nel management turistico, alla creazione di professionalità che sappiano gestire il business in maniera sistemica con conoscenze digitali e capacità manageriali. La ricchezza del processo di apprendimento è garantita dall’attività formativa realizzata online attraverso la modalità asincrona, accompagnata dall’attività in azienda. Il bando è aperto e sarà possibile presentare le domande per l’iscrizione al Master entro Venerdì 21 Novembre. I posti disponibili sono 60.

Il Master ha una durata di 12 mesi e rilascia 60 CFU. La modalità di accesso prevede la valutazione dei titoli e un colloquio orale. Il Master è rivolto a:

Studenti (che hanno già conseguito la laurea triennale)

Professionisti ed operatori di settore che vogliono comprendere e approfondire trend e sfide del mondo dell’Hospitality, del F&B management e del destination management

Imprenditori che desiderano ispirarsi a nuovi modelli di business e gestire in maniera innovativa le loro imprese

Alla presentazione interverranno Anna Quarantiello, Direttrice del Renaissance Hotel Mediterraneo, Adele Caldarelli, Direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Valentina Della Corte, Coordinatrice del Master e del Corso di Laurea in Hospitality Management dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Cihan Cobanoglu, Coordinatore del Master, in collegamento dalla Virscend University of Irvine – California. Seguiranno gli interventi dei partner aziendali, tra cui Francesca Guarino, Amministratore Delegato di Villa Marina Capri, Gianna Mazzarella, Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli, e Andrea Zana, General Manager de Il San Pietro di Positano. Non da ultimo, ci saranno testimonianze di studenti e diplomati del Master.

Per info: www.uninahospitalitymaster.org/, e-mail: hm.master@unina.it