Federico II, mercoledì al via le celebrazioni per gli 800 anni dell’ateneo

La Federico II darà inizio alle celebrazioni per 800 anni di formazione, tradizione, innovazione, crescita nella giornata di mercoledì 23 marzo con una conferenza alle 11, nella sala del Senato Accademico dell’Università. Gli eventi si svilupperanno lungo tutto il percorso che la accompagnerà al raggiungimento dello storico traguardo. Un countdown, fino al 5 giugno 2024, che sarà presentato nel corso della conferenza stampa di mercoledì.

La conferenza sarà aperta dal rettore Matteo Lorito, affiancato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Evidenziando come la Federico II sia, da sempre, riferimento per il territorio e lavori al fianco delle istituzioni che insistono su esso. A illustrare il programma sarà la delegata del Rettore per Unina 2024, Valentina della Corte. Poi, sarà la volta dei partner istituzionali che percorreranno insieme all’Ateneo questo lungo e importante percorso. ‘Una sorgente di conoscenze e un seminario di insegnamenti’, scriveva Federico II nella lettera fondativa. Ed è quello che l’Ateneo rappresenta.