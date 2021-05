Federico II, sintomi delle crisi convulsive: scienziati a confronto. Al centro dei lavori i nuovi farmaci

I maggiori esperti di neurologia e pronto soccorso si riuniranno domani 25 maggio, in modalità telematica, dalle 12 per esaminare i principali aspetti della gestione dei pazienti con sintomatologia convulsiva, sia adulti che adolescenti, nella fase emergenziale post-Covid e non. L’ incontro on-line è organizzato da Saniprogest. Vi interverranno Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia federiciana, e Giuseppe Galano direttore della Centrale Operativa Territoriale 118,. I lavori saranno coordinati dai professori Leonilda Bilo, responsabile del Centro dell’Epilessia dell’ Azienda ospedaliera universitaria Federico II , Francesco Habetswallner direttore dell’Unità operativa clinica di Neurofisiopatologia dell’Azienda ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli e Paolo Barone direttore del Cemad – Centre of Neurodegenerative Diseases dell’Università di Salerno. Tavoli tecnici formati dai maggiori esperti della Campania esamineranno tutti gli aspetti più importanti, compresi quelli medico-legali, dell’utilizzo dei farmaci di ultima generazione e dell’algoritmo terapeutico per una gestione clinica e strumentale differenziata del paziente, adulto e adolescente, con crisi convulsiva. Saranno infine tracciate le linee per la predisposizione di apposite campagne di prevenzione e informazione per la popolazione in generale e di formazione specifica per il personale sanitario, tecnico e infermieristico, orientate a fornire gli strumenti più adatti ad individuare i primi segni di crisi convulsiva e ad agire efficacemente in base ai diversi ambiti di competenza.