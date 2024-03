Federico II tra storia e leggenda, lezione di Alessandro Barbero nel teatro San Carlo. Evento in streaming

Si terrà lunedì 11 marzo alle ore 17 al San Carlo la lezione di Alessandro Barbero “Federico II tra storia e leggenda”. Il teatro sarà gremito, anche con ledwall e posti in piedi nel foyer. “L’iniziativa dell’Università Federico II – si legge nella nota diffusa dal Rettorato – ha riscosso un successo oltre le aspettative. Per assistere all’evento, offerto alla comunità federiciana e alla città, sono arrivate richieste pari almeno ad oltre quattro volte superiore alla capienza reale. Ed è anche prevista la diretta streaming. L’appuntamento è alle ore 17 nel Teatro di San Carlo e contestualmente sul canale YouTube dell’Ateneo. Sul palco del Massimo napoletano, aprirà l’incontro il Rettore Matteo Lorito che introdurrà lo storico Alessandro Barbero. La lezione è organizzata nell’ambito delle Giornate di Divulgazione del progetto F2Cultura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, coordinato dalla prorettrice Rita Mastrullo, per le celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo federiciano, tra i più antichi al mondo”. Sarà possibile seguire l’evento in streaming qui.