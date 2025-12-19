Federico II, università in rete per il benessere psicofisico degli studenti: nasce Pro-Ben – Prima

Pro-Ben – Prima, dalla prevenzione alla riduzione dell’impairment adattivo, progetto dedicato al benessere psicofisico della popolazione studentesca e al contrasto dei fenomeni di disagio psicologico ed emotivo, con un approccio reticolare e sistemico, viene presentato oggi, venerdì 19 dicembre, alle 18, nella sede federiciana di Sant’Antoniello a Port’Alba, in piazza Bellini.

L’iniziativa, finanziata con il contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca, vede in partenariato l’Università degli Studi di Napoli Federico II, capofila del progetto, insieme a tutti gli atenei della Campania e a due istituzioni Afam napoletane: il Conservatorio di San Pietro a Majella e l’Accademia delle Belle Arti.

La presentazione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Autism Aid Ets e prevede anche un brindisi di auguri accompagnato dalla musica del dj Daniel Seven.

Il progetto viene illustrato dalla coordinatrice, la professoressa Rita Mastrullo. Intervengono i vertici e i referenti scientifici degli enti partner, ma soprattutto le studentesse e gli studenti, che raccontano attività previste e risultati attesi.

Pro-Ben – Prima 2024 prosegue il lavoro avviato con il primo progetto nel suo genere, finanziato nel 2023 dal Mur, denominato “AppBenessere: approccio reticolare e sistemico alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca”. In un anno, con gli stessi partner, sono stati realizzati eventi, laboratori, workshop e spazi di confronto per promuovere il benessere psicofisico e contrastare disagio psicologico e dipendenze patologiche tra le studentesse e gli studenti universitari.

Prima nasce quindi con l’obiettivo di dare continuità ad AppBenessere e si concentra sull’individuazione e il contrasto delle nuove dipendenze e dei fattori di rischio comportamentali che colpiscono la popolazione studentesca. La missione è promuovere stili di vita attivi e lo sviluppo di competenze trasversali per la vita, le life skills, attraverso percorsi basati su arte e sport e sul rafforzamento della resilienza della comunità universitaria.

Pro-Ben – Prima punta inoltre a consolidare e rafforzare la rete regionale tra università e istituzioni Afam della Campania, avviata proprio con AppBenessere.

Il partenariato comprende l’Università degli Studi di Napoli Federico II (capofila), l’Università degli Studi del Sannio (responsabile Ennio Cavuoto), l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (responsabile Alda Troncone), l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale (responsabile Marianna Pace), l’Università degli Studi di Napoli Parthenope (responsabile Antonia Cunti), l’Università degli Studi di Salerno (responsabile Paola Aiello), l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (responsabile Gennaro Catone), la Scuola Superiore Meridionale (responsabile Margherita Interlandi), il Conservatorio di San Pietro a Majella (responsabile Carlo Mormile) e l’Accademia delle Belle Arti (responsabile Fabio Dell’Aversana).