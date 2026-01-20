Federico Vescovi per lo sviluppo commerciale di Bauli all’estero

Bauli rafforza nomina di Federico Vescovi chief financial officer e chief commercial officer international.

Nel nuovo ruolo, Vescovi è responsabile delle funzioni finance del gruppo e guiderà lo sviluppo commerciale sui mercati internazionali, contribuendo all’attuazione della strategia di crescita sostenibile e di espansione all’estero, con l’obiettivo di rafforzare i processi di governance e supportare le decisioni a livello globale. Il manager vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dei beni di largo consumo.

Prima di entrare in Bauli, ha ricoperto ruoli apicali nel Gruppo Barilla e ha precedentemente operato in Procter & Gamble, con responsabilità trasversali in ambito finance e supply chain.