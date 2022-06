Federmanager-AIdp Campania, intesa per promuovere le competenze, la formazione e il lavoro

“Con la firma dell’accordo nella sede di Federmanager si uniscono le esperienze, le competenze e le buone pratiche di due organizzazioni da sempre impegnate e riconosciute per l’apporto concreto recato allo sviluppo e alla crescita del territorio e dei suoi attori sociali ed economici: aziende, persone, enti, associazioni, università e istituzioni”. E’ quanto si legge nella nota diffusa da Federmanager (di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta) e Aidp Campania all’indomani dell’accordo di programma, siglato venerdì 10 giugno, per “la valorizzazione delle competenze manageriali, la formazione e il lavoro”. Si punta, secondo quanto si legge nell’accordo, alla creazione di un tavolo di consultazione permanente per individuare iniziative di sensibilizzazione per promuovere la cultura manageriale a sostegno del sistema produttivo nelle sfide del futuro, favorendo la crescita delle imprese, con particolare attenzione alle pmi, e tenendo conto anche agli aspetti legati alla sostenibilità.

Alessandra Belluccio, presidente di Aidp Campania e con consolidata esperienza nella direzione Hr, impegnata da anni nella promozione di una nuova cultura del lavoro e di nuovi modelli di leadership, afferma: “Aidp è per propria missione promotore di alleanze tra enti e associazioni che valorizzino il sistema persone e lavoro ed è partner riconosciuto dalle istituzioni per interpretare lo scenario del lavoro in Italia, nonché per anticipare e proporre soluzioni concrete ed efficaci. con Federmanager abbiamo già collaborato in diverse occasioni e c’è stata sempre grande sintonia e simpatia, nel significato greco ed umanistico del termine. si tratta ora di consolidare e mettere a sistema questa sinergia perché’ insieme si e’ più forti, ci si completa e si apprende di più. non vi e’ crescita senza ascolto, trasversalità e integrazione“.

“Per proiettare davvero il nostro territorio nel futuro e per favorire una crescita stabile e durevole – ha commentato Luigi Bianco, presidente di Federmanager Napoli, Avellino, Benevento e Caserta –, è necessario puntare, sia nel settore pubblico che in quello privato, sulla managerialità d’eccellenza. Ecco perché, nell’ottica di strutturare un solido network di conoscenze e competenze, anche attraverso una azione strategica di inter-associazionismo, che possa collocarsi come interlocutore di primo piano per le istituzioni e l’intero settore privato, Federmanager Napoli ha sottoscritto un patto di collaborazione e consultazione permanente con l’Aidp per la lavorare insieme, nel contribuire a guidare la crescita economica e sociale della regione sul doppio binario della managerialità e della sostenibilità“.