Federnoleggio-Confesercenti, oggi l’assemblea generale degli Ncc a Napoli

Si terrà oggi alle 18.30 l’assemblea generale, organizzata da Federnoleggio/Confesercenti Campania, della categoria NCC (Noleggio con Conducente). Convocato presso l’Istituto Salesiani a Napoli, l’incontro intende mettere in rilievo alcune importanti criticità del settore.

“Sarà molto importante confrontarci su vari temi, in particolare – afferma Gennaro Lametta, coordinatore Assoturismo/Confesercenti Campania – su quelli relativi ai decreti attuativi Ren, sul foglio di servizio elettronico e sull’annosa questione delle ZTL a Napoli per i bus turistici. Stiamo discutendo con il Ministero i decreti attuativi relativi al foglio di servizio elettronico e all’istituzione del REN e alla regolamentazione delle piattaforme. Il foglio di servizio elettronico è una sorta di braccialetto elettronico che viene messo agli Ncc che sono costretti a riferire passo passo quello che fanno durante la giornata ed in violazione della privacy dei propri clienti. Tutto avviene attraverso una piattaforma elettronica che il Ministero ci vuole propinare. Il REN è un censimento, che in assoluto a noi fa piacere, che permetterà di contare tutte le licenze taxi e le autorizzazioni Ncc presenti in Italia. Il pomo della discordia- aggiunge Lametta – è il foglio di servizio perchè le varianti sono numerose. Il principio cardine del lavoro del noleggio con conducente, vale a dire la prenotazione, è già di per sé un metodo di controllo. Queste modifiche alla legge 21/92, fatte attraverso il decreto “semplificazioni”, anziché semplificare appesantiscono la burocratizzazione aumentando i vincoli degli Ncc. A noi sembra quasi che siano state ispirate dai tassisti. Se questo era un modo per contrastare l’abusivismo, noi sosteniamo che con queste modalità non elimineremo l’abusivismo. C’è anche un’altra questione molto calda che riguarda la Ztl per i bus turistici a Napoli. Si tratta di una situazione altrettanto complessa a cui l’Amn al momento non sa darci risposte. Il 29 febbraio è in programma un altro incontro al Ministero per trattare ancora una vota questi temi. Noi di Federnoleggio ci saremo a quel tavolo che non abbiamo abbandonato, come altre associazioni hanno preferito fare. Continueremo a trattare. Ma contestualmente, durante l’incontro, ci sarà un’assemblea all’esterno del Ministero con tanti Ncc stanchi di subire assurde limitazioni per le loro imprese”.