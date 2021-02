Federpreziosi Campania, parte la campagna di San Valentino. Consigli per gli acquisti agli innamorati

Fino al 14 febbraio 2021 sulla pagina facebook di Federpreziosi Campania, ogni giorno ci saranno curiosità inerenti la storia dell’anello di fidanzamento, dalla nascita ai giorni odierni. L’obiettivo è sensibilizzare il consumatore all’acquisto di gioielli per un’occasione speciale come San Valentino e far si che si rivolga al proprio gioielliere di fiducia, perché il ruolo del gioielliere esperto è sempre più importante. Rivolgendosi alle gioiellerie associate a Federpreziosi Confcommercio Campania, i cittadini troveranno un esperto che saprà consigliare nell’acquisto, aiutando a capire il vero valore del gioiello, soprattutto nel giorno in cui si celebra il sentimento più nobile.