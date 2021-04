Federterme, Caputi: Noi sempre aperti per le terapie

“Ci auguriamo che in merito alla notizia delle ultime ore, apparsa sulla stampa, riguardo alla riapertura degli stabilimenti termali il 1 luglio, ci sia stata una irragionevole e probabilmente errata interpretazione dei mezzi di informazione”. Lo afferma in una nota Massimo Caputi, presidente Federterme Confindustria. “Le terme, seguendo le indicazioni fornite da tutti i provvedimenti fino ad oggi emanati, sono state sempre aperte per erogare terapie termali, mediche e riabilitative. Gli stabilimenti termali, come noto, sono dotati di presidio sanitario obbligatorio e hanno immediatamente applicato, in via del tutto autonoma, un rigido protocollo di sicurezza che ha permesso di evitare contagi. Per questa ragione, abbiamo anche proposto l’intero sistema termale nazionale ai ministri competenti e al governo come luoghi idonei per le vaccinazioni ed alla fornitura Inail di prestazioni riabilitative post Covid aderendo ai bandi emanati dall’Istituto. Abbiamo fiducia che dagli organi preposti vengano fornite le dovute rassicurazioni alle oltre 300 imprese termali in ordine al fatto che l’ipotesi summenzionata sia destituita di ogni fondamento” sottolinea Caputi.