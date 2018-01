Federterme, Iannotti Pecci: Necessario un piano di lungo periodo per il turismo

“Noi, in Campania, stiamo attraversando un momento positivo, anche perché saggiamente si è deciso di continuare a sostenere le imprese. E questa è stata una mossa intelligente di cui oggi si stanno raccogliendo i benefici”. Così il presidente di Federterme e past president di Confindustria Campania, Costanzo Jannotti Pecci, intervistato da Labitalia, commenta le parole di ieri a ‘Che tempo che fa’ del premier Gentiloni che aveva detto che “investire nel Mezzogiorno d’Italia è conveniente, non è mai stato così conveniente: abbiamo bisogno di investimenti produttivi nel Mezzogiorno”. Secondo Jannotti Pecci, in particolare, “in quello che è il settore del turismo, che è quello che conosco meglio, stiamo attraversando un trend positivo che va supportato con scelte strategiche”. “Stiamo avendo delle performance formidabili anche per delle situazioni internazionali, ma per consolidare ciò servono delle strategie di lungo periodo e non di breve e medio periodo: intervenendo così -conclude- possiamo davvero avviare una fase di crescita di lungo periodo del settore”.