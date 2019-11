Federterme, le aziende associate presentano un piano per 15mila nuove assunzioni

La celebrazione del centenario di Federterme/Confindustria, l’organizzazione unica rappresentativa di tutte le principali terme italiane, si e’ svolta ieri nella prestigiosa sede della sala Zuccari del Senato ed ha registrato una grande partecipazione di qualificati esponenti del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale, nonche’ di un folto pubblico (ampiamente superata la capienza massima dei posti in sala e di quelli in piedi).

In particolare, sono stati svolti interventi dai contenuti particolarmente significativi per le imprese del settore dal viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, dal sottosegretario al MEF, Pier Paolo Baretta,e dal sottosegretario al MIUR, Giuseppe De Cristofaro.

Tutti i relatori hanno manifestato apprezzato la vitalità del settore, di cui è stata riconosciuta la centralità nel tessuto economico-sociale del Paese (323 le aziende attive ad oggi, 800 milioni di fatturato di prestazioni termali, circa 2 miliardi di fatturato di settore benessere, 11.500 addetti diretti che salgono a 65.000 con l’indotto). Numerosi parlamentari ed esponenti politici sono intervenuti (tra questi, la senatrice Loredana De Petris e i deputati Vito De Filippo, Marco Di Maio, Gianfranco Rotondi, Ignazio Abrignani, Giuseppe De Mita, Maria Ida Germontani, Gennaro Malgieri).

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a conclusione dell’incontro, ha ricordato il lavoro svolto in questi anni dal sistema delle Regioni insieme a Federterme – che ha consentito di governare le dinamiche del settore pur nel complicato scenario della perdurante crisi economica; un impegno reciproco appena rinnovato con la firma dell’accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021.

Federterme si candida ad avviare un piano di rinnovamento del prodotto e delle strutture, orientato alla prevenzione e al benessere, secondo le tendenze mondiali con l’obiettivo di generare in tre anni 15.000 nuovi occupati diretti ed indiretti. L’evento ha rappresentato anche l’occasione per annunciare il previsto cambio che avrà luogo al vertice di Federterme. L’assemblea del prossimo dicembre, infatti, sarà chiamata ad eleggere Massimo Caputi, presidente delle Terme di Saturnia spa, che succederà al cavaliere Costanzo Jannotti Pecci, presidente e amministratore delle Terme di Telese e di quelle di Latronico, che lascia per raggiungimento del limite massimo di mandati, dopo aver costruito un’associazione di grande prestigio.