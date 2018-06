Federturismo: +10% italiani in partenza quest’estate, aumentano spesa e giorni

Roma, 14 giu. (Labitalia) – Si avvicinano le ferie e cresce la voglia di vacanza da parte degli italiani, che quest’estate saranno un bel 10% in più a partire rispetto all’anno scorso. Non solo: cresce anche la propensione alla spesa, che si aggirerà mediamente sui 1.500 euro. E per i più fortunati aumenterà anche la durata del viaggio dai 10 ai 14 giorni. Sono positive le previsioni di Federturismo Confindustria per questa stagione estiva.

“Il 68% dei vacanzieri – spiega a Labitalia Gianfranco Battisti, presidente di Federturismo – sceglierà il mare: quello di Emilia-Romagna, Puglia e Sardegna, ma anche l’Isola d’Elba per chi rimarrà in Italia. Spagna e Grecia con le loro isole saranno, invece, le località di mare preferite all’estero”.

“Sempre più persone si orienteranno, inoltre, verso la vacanza natura per staccare dalla routine e per potersi rigenerare più velocemente alla scoperta di paesaggi mozzafiato, con una particolare attenzione al turismo responsabile”, aggiunge.

Ma come prenotano le vacanza gli italiani? “Nonostante nell’era di Internet il viaggiatore punti molto sul fai da te – sottolinea Battisti – e la consultazione del web sia diventata un’abitudine consolidata per gli italiani di qualunque fascia di età, il turismo organizzato gode comunque di buona salute con incrementi a due cifre. Il 40% dei nostri connazionali preferisce affidarsi alle agenzie di viaggi per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche per l’originalità delle proposte e per la fiducia che si instaura con l’operatore”.

Quanto al periodo prescelto, dice il presidente di Federturismo, “contrariamente al trend degli ultimi anni, assistiamo a una ripresa delle partenze in agosto, anche se da sempre ritenuto il periodo più costoso, ma gli italiani sembrano non badare a spese”.

“Secondo quanto emerge dalle ultime indagini, pur di non rinunciare al viaggio estivo, sono sempre più disposti a pagare la vacanza a rate. Lo dimostra il 30% degli under 30 che nel 2017 si sono rivolti alle banche per chiedere un prestito per godersi la meritata villeggiatura”, conclude.